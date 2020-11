Ultime calcio Napoli - La gara con il Riejka sara? l’occasione per un massiccio turnover, costi quel che costi. Spazio a Petagna, Zielinski (giochera? trequartista molto probabilmente), Elmas (al posto di Insigne) e cosi? via dicendo. E potrebbe esserci l’esordio dal primo minuto di Ghoulam, perche? e? difficile poter ipotizzare per Mario Rui l’impiego per tre partite di seguito. Lo riporta Il Mattino.

Ghoulam