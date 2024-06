Euro 2024, Calzona e Lobotka volano! Tuttosport: Lobo sembra quello di Spalletti, il mister fa miracoli

Belgio zero, Slovacchia uno. Alla quarta giornata di partite cade la prima ‘grande’ di Euro 2024, sotto i colpi dell'ex allenatore del Napoli Francesco Calzona.

La Slovacchia di Calzona e Lobotka vola

A sorridere è Francesco Calzona, nato a Vibo Valentia "ma che - per i miracoli che sta facendo con la selezione slovacca - potrebbe presto ottenere la cittadinanza onoraria di Bratislava. Da quando l’ex assistente di Sarri e Spalletti - Lobotka Mvp del match - ha preso in mano la squadra, mantiene una media punti non lontana dai 2 a partita".

Lobotka è premiato con un 6,5 nelle pagelle: "Gestione del centrocampo e dei ritmi dei giorni migliori: l’allenatore è Calzona, ma Lobo sembra quello di Spalletti"