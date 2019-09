Euro 2020, i convocati ad oggi del CT Mancini: c'è Insigne! Meret in ballottaggio con un altro portiere [FOTO]

Nazionale italiana, il CT Roberto Mancini ha già conquistato 18 punti nel girone ed è per questo motivo che l'Italia può già guardare con interesse ai convocati eventuali per il prossimo Europeo 2020.

L'edizione odierna di Repubblica fa il punto della situazione, svelando le certezze per il prossimo Europeo dell'Italia e i dubbi nella testa di Roberto Mancini:

"La prova principale, comunque, riguarda i 23 da portare all’Europeo. Il dilemma è se, oltre ai 3 portieri, gli altri 20 saranno il titolare del 4-3-3 e il suo doppione (8 difensori, 6 centrocampisti e 6 attaccanti) oppure se, in nome dell’eclettismo e dell’opportunità di portare 3 centravanti, Mancini farà un sacrificio in altri ruoli.

Oggi sicuri del posto sarebbero 15:

Con De Sciglio e Immobile, avvantaggiati sulla concorrenza, si arriverebbe a 17. I ballottaggi attuali sembrano tra Meret e Gollini per il 3° portiere, tra Acerbi e Romagnoli come vice Chiellini, tra Izzo, Gianluca Mancini, Biraghi, Spinazzola e Piccini in difesa, tra Cristante, Tonali e Zaniolo a centrocampo, tra Kean, Quagliarella, Lasagna e Balotelli per l’eventuale terza punta centrale, tra lo stesso Kean ed El Shaarawy esterni. Ma c’è tutto il tempo per le sorprese. Il 30 novembre a Bucarest, con i sorteggi per la fase finale, comincerà virtualmente Euro 2020".