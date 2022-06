"La mia è stata una esperienza pre-morte, sono un leone", la frase choc di Victor Osimhen

Victor Osimhen ha avuto la forza di reagire ad un destino che sembrava segnato. Come racconta la Gazzetta dello Sport, non deve sorprendere il fatto che il bomber, dopo l’infortunio in Inter-Napoli, sia tornato più forte di prima.

La frase choc di Osimhen

L'ha raccontato lui stesso ai microfoni dell’emittente radiofonica Wazobia FM.

«La mia è stata una esperienza pre-morte. Ho qualcosa come 18 viti sotto la mascella. Ne ho passate tante, per molte notti non ho potuto dormire e dal dolore mi era impossibile anche mangiare. Alla fine sono un leone e so di avere una certa mentalità, così nella mia mente avevo già programmato il ritorno in campo dopo l’intervento chirurgico”

