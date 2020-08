Esonero Sarri, Il Mattino: alcuni calciatori del Napoli gli hanno mandato un SMS, nessuna risposta dal toscano

Ultime notizie calcio Napoli - Di certo una pillola difficile da mandare giù l'esonero da parte della Juventus per Maurizio Sarri, con il tecnico toscano sollevato dal suo incarico dopo una stagione deludente nonostante la vittoria del nono scudetto di fila. Stando a quanto riportato dai colleghi del quotidiano "Il Mattino", alcuni calciatori del Napoli, che hanno mantenuto i rapporti con lui in maniera segreta, gli hanno mandato un SMS per dargli coraggio subito dopo la sconfitta contro il Lione, dopo la quale già si vociferava in maniera importante del suo imminente esonero. Il tecnico, però, ha preferito non rispondere a nessuno dal momento che era troppa l'amarezza.

Esonero Sarri