Auriemma su Tuttosport: "ADL non è abituato ad esonerare allenatori in corsa, ma sta valutando ogni mossa nei confronti di Ancelotti e squadra"

Ultimissime Calcio Napoli - Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport scrive sul possibile esonero di Carlo Ancelotti

"E’ vero che al cuor non si comanda, però quel palmares redatto dalla dea Vittoria, stasera don Carlo dovrà giocoforza lasciarlo nei libri di storia. Ha una missione più importante, adesso, ed è quella di riaccendere il Napoli con il motore spento da più di un mese. La squadra, ma anche lui, sono finiti nell’occhio del ciclone, con il presidente De Laurentiis che valuterà ogni mossa, il rendimento ed i risultati che squadra ed allenatore saranno chiamati a raccogliere per evitare che a dicembre la stagione possa già essere gravemente compromessa. De Laurentiis non è abituato ad esonerare gli allenatori, soprattutto a stagione in corso, e lo ha fatto solo due volte: Donadoni sostituì Reja nella seconda parte della stagione 2008-2009 e poi allo stesso Donadoni fu chiesto di lasciare la panchina a Walter Mazzarri nell’ottobre 2009"