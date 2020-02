Esclusione Allan, Gazzetta: "Gattuso ha voluto dare un segnale forte al gruppo, chi andrà via a fine stagione dovrà farlo dando tutto"

Notizie Napoli calcio. Ha fatto molto discutere la conferenza stampa di Rino Gattuso prima della trasferta di Cagliari. L'allenatore del Napoli ha infatti escluso dai convocati Allan per il modo in cui il brasiliano si è allenato in settimana. Ecco l'analisi della Gazzetta dello Sport

Esclusione Allan, ecco la scossa di Gattuso

"Non ha digerito il calo di concentrazione e impegno di Allan, uno che stima molto proprio per il carattere. Ora il gruppo ha un segnale forte e chiaro da recepire, se ci sarà umiltà e intelligenza questa potrebbe essere la scossa giusta, senza per questo voler creare capri espiatori. Che Allan fosse fra i possibili partenti a fine stagione - come lo è ormai da troppo tempo - non è un segreto. Ma si può arrivare in fondo con obiettivi comuni e poi dirsi serenamente addio"