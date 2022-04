Empoli-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: incognita modulo e 3 dubbi per Spalletti | GRAFICO

Probabili formazioni Empoli-Napoli. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le possibili scelte dei di Aurelio Andreazzoli e Luciano Spalletti per la gara delle ore 15 allo stadio Castellani. Non mancano sicuramente le novità in entrambi gli schieramenti.

Empoli-Napoli probabili formazioni Gazzetta

Il primo dubbio per Spalletti riguarda l'atteggiamento tattico: sarà 4-3-3 oppure 4-2-3-1? Il ballottaggio chiave in tal senso è quello tra Fabian Ruiz e Dries Mertens. Gli altri due dubbi sono Ospina-Meret (il colombiano dovrebbe spuntarla) e Zanoli-Malcuit (l'ex Carpi sembra essere in vantaggio). Per il resto non ci sono altre novità, davanti confermato Lozano al posto di Politano. Nello schieramento di Andreazzoli sono solo due i dubbi. In difesa si giocano una maglia Romagnoli e Ismajli mentre in attacco Di Francesco e Cutrone.