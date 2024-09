Empoli-Napoli e Milan-Napoli, trasferte chiuse? Cosa filtra dopo la decisione del Tar

Ribaltone per il settore ospiti Juve-Napoli: due tifosi azzurri hanno fatto ricorso e hanno vinto aprendo a un precedente importante che può avere effetti diretti già nelle prossime partite.

Empoli-Napoli e Milan-Napoli, rischio trasferte chiuse?

Come infatti riporta Il Mattino oggi in edicola, non è bastato per far sì che accedessero allo stadio 1.200 residenti a Napoli e provincia che volevano assistere al match ma sarà probabilmente utile per evitare l’altra drastica decisione che è nell’aria: ovvero lo stop per tutte le trasferte azzurre di ottobre, dunque Empoli-Napoli e Milan-Napoli. Adesso, dopo quest'ultimo aggiornamento, non si dovrebbe arrivare a tanto.