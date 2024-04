Empoli-Napoli, chi gioca? Tuttosport: Nicola ha dubbi su oltre mezza squadra, rebus in mezzo al campo

Ultime notizie SSC Napoli - Smaltita la delusione per la sconfitta di Lecce, l’Empoli ha lavorato in questi giorni per presentarsi al meglio contro il Napoli. Ne parla Tuttosport.

Empoli-Napoli, chi gioca?

Al Castellani in casa Empoli arriva il Napoli capitanato dall’ex Di Lorenzo: