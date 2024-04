Empoli-Napoli, Calzona in emergenza: giocano Natan e Mazzocchi!

Empoli-Napoli è la prossima partita di Serie A, in programma per sabato 20 aprile alle ore 18:00. Oggi il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sugli infortunati in casa Napoli in vista della trasferta di sabato e la buona notizia è il recupero di Politano dopo l'infortunio subito contro il Frosinone.

Empoli-Napoli

Ultime notizie. Con Politano, l'allenatore Calzona recupera anche Ngonge (assente per squalifica nell'ultima partita). I problemi sono in difesa: contro l'Empoli sono squalificati sia Mario Rui che Rrahmani, mentre Juan Jesus sta facendo ancora i conti con la sciatalgia. Assente per il momento anche Olivera, che sta recuperando dalla lesione all'adduttore rimediata contro il Monza.

Chi gioca in difesa in Empoli-Napoli? Sperando nel recupero in extremis di Juan Jesus, Calzona potrebbe affidarsi comunque a Natan al centro della difesa. Sulla corsia di sinistra, invece, è pronto Mazzocchi nel caso in cui Olivera non dovesse farcela.