Emergenza infortuni Napoli, De Laurentiis ha chiesto relazioni: il retroscena

Troppi infortuni, De Laurentiis ha chiesto relazioni in merito. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega come il presidente del napoli abbia chiesto lumi su questa problematica che sta attanagliando in questa stagione gli azzurri.

Aurelio De Laurentiis

Infortuni Napoli: De Laurentiis chiede chiarezza