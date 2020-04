Emergenza Coronavirus, l'iniziativa di Koulibaly: aiutare 500 famiglie napoletane per Pasqua, i dettagli

Notizie Calcio - I calciatori del Napoli sostengono varie iniziative per un aiuto concreto per fronteggiare l’emergenza coronavirus, come racconta il Corriere dello Sport:

“C’è chi come Koulibaly decide di mettere all'asta una maglia per aiutare cinquecento famiglie napoletane a godere di una Pasqua degna: oltre a organizzare con i compagni di Nazionale una raccolta di fondi e materiale preventivo da spedire in Senegal, ha invece messo all’asta la maglia indossata all’alba di questa stagione con il Liverpool al San Paolo, in Champions: il ricavato sarà interamente devoluto a cinquecento famiglie napoletane meno abbienti per il pranzo pasquale. Anche Mertens, Allan e Ghoulam hanno contribuito all’iniziativa di Kalidou”