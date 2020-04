Emergenza Coronavirus, Il Roma: De Laurentiis ha fatto rispettare le regole imposte dalla società: in caso di fuga sarebbero scattate multe pesanti per i calciatori

Notizie calcio Napoli - «Alt, che nessuno si muova», è stato questo l'ordine di Aurelio De Laurentiis dopo la sospensione del campionato. Nessuno degli azzurri ha osato "scappare" da Napoli, come racconta l’edizione odierna de Il Roma:

“Don Aurelio ha avvisato tutti minacciando di adire per vie legali se qualcuno avesse osato non attenersi agli obblighi societari. […] Le società si stanno attrezzando per le convocazioni che potrebbero arrivare alla fine di questa settimana o subito dopo Pasqua. De Laurentiis è, assieme a Lotito, il presidente che più sta insistendo per ricominciare gli allenamenti e riprendere la stagione da dove era finita. […] Massima professionalità da parte di tutti gli azzurri. Anche se a qualcuno è venuto in mente di partire alla fine ognuno ha sposato la scelta della società rimanendo chiuso in casa”