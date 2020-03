Emergenza Coronavirus anche a Castel Volturno, CdM: "Pranzo di squadra solo prima della partenza per Barcellona"

Ultimissime Napoli - Emergenza Coronavirus, ovviamente, anche per la SSC Napoli che lavora a Castel Volturno in vista della sfida di Champions League contro il Barcellona. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Allenamenti sul campo, quelli sono necessari, evitando quanto possibile contatti e abbracci. In palestra bisogna starci, ma rispettando per quanto possibile la distanza di un metro tra un attrezzo e l’altro. I giocatori che lunedì sera, dopo le restrizioni ulteriori di Conte, come normali cittadini, si erano affrettati a raggiungere i supermercati per fare scorte di spesa, sono in apprebnsione per le proprie famiglie, i propri figli. Gattuso ha rinnovato l’invito al rispetto delle regole, ma neanche c’è stato bisogno di insistere più di tanto. Il club ha sospeso il pranzo tutti insieme (previsto ogni giorno prima della seduta di allenamento pomeridiana), è previsto soltanto per martedì prossimo prima della partenza per Barcellona e dopo la rifinitura. Gli allenamenti seguono ritmi normali, il Napoli non si ferma proprio in vista della Champions. Unico giorno libero venerdì prossimo".