Elmas ritrova il Napoli da avversario: ecco come sta preparando il match del Maradona

Notizie Napoli calcio - Eljif Elmas torna a Napoli. Il centrocampista macedone, rimasto molto legato alla piazza partenopea, questa sera affronterà gli azzurri per la prima volta da avversario con la maglia del Torino.

Ecco le sue emozioni raccontate da Tuttosport:

"Ieri pomeriggio, quando ha lasciato il Filadelfia assieme ai suoi compagni per cominciare il viaggio verso Napoli, era emozionato, ma nello stesso tempo molto carico.

Stasera quando entrerà sul terreno del Maradona di sicuro ricorderà le 19 reti realizzate in maglia azzurra nell’arco di 5 stagioni e soprattutto la conquista dell’indimenticabile scudetto del 2023. Poi, con l’inizio della partita, penserà al Toro, per 90 minuti più recupero cancellerà la sua esperienza napoletana. L’unica concessione, eventualmente, sarà quella di non festeggiare in caso di gol, perché il rispetto nei confronti di chi gli ha permesso di vivere un sogno viene prima di ogni altra cosa".