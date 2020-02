Elmas in crescita, pioggia di 7 in pagella: punta l'uomo e lo salta anche. Delizioso nel palleggio e nelle irruzioni

Ultimissime Napoli - Eljif Elmas è stato ancora una volta tra i migliori in campo. Il centrocampista macedone ha offerto una prestazione di spessore ieri a Cagliari. Ecco le pagelle dei quotidiani per lui:

Gazzetta dello Sport 7. Il più vivace. Punta l'uomo e lo salta anche, impegna Cragno. Corre e guida il pressing nel finale quando arretra da mezzala.

Corriere dello Sport 7. Sulla fascia esiste, da mezzala stordisce: delizioso nel palleggio e nelle irruzioni. Se non si perde...

Tuttosport 6. Non sempre “salta” l’uomo però aiuta anche in interdizione. Per il giocatore macedone è la seconda gara consecutiva da titolare e non è andato male.

Il Mattino 7. Il più attivo del Napoli,rapidità di gamba e tanta qualità: salta sistematicamente nell’uno contro uno Pisacane, poi cerca un po’ troppo la giocata con il destro il suo piede preferito, il suo sinistro mette in difficoltà Cragno sul primo palo. Brilla anche da mezzala e regala un assist prevegole non sfruttato al meglio da Mertens.

Repubblica 6,5.

Corriere della Sera 6,5.