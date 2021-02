Elezioni FIGC, Gravina sfida Sibilia: stamattina si vota il nuovo presidente

Ultimissime notizie Serie A. Oggi si vota per l'elezione del nuovo presidente della FIGC: alle ore 10:30 all'Hotel Rome Cavalieri sulla collina di Monte Mario la seconda convocazione per eleggere il presidente federiale. Come riporta il Corriere della Sera, si sfidano per la carica di presidente FIGC da una parte Gabriele Gravina, dall'altra Carlo Sibilia.

Elezioni presidente FIGC

Gravina è al momento il favorito ad essere rieletto alla carica di presidente della FIGC, perché può contare sul sostegno delle Leghe professionistiche, dei calciatori e degli allenatori. Dall'altro lato, lo sfidante Sibilia, vice-presidente in carica, conta sul sostegno delle leghe dilettantistiche e sul supporto di Lotito. Solo gli arbitri non si sono ancora espressi in una dichiarazione di voto.

FIGC, Gravina

Sibilia chiederà che il rivale mostri il documento firmato, alla presenza di Abete (in qualità di garante), Nicchi e Ulivieri, che aveva sancito l’accordo del 2018. Per Gravina quell’intesa era programmatica. Oggi sarà tutto chiaro. I 267 delegati assisteranno in presenza all’assemblea e poi esprimeranno la preferenza. Il voto è ponderato. Per essere eletti basta assicurarsi il cinquanta per cento più uno dei voti. Tre i possibili scrutini.