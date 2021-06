Effetto Gattuso, i tifosi della Fiorentina ritrovano entusiasmo!

Serie A - L'edizione odierna di Repubblica Firenze riporta le ultime notizie in merito all'approdo alla Fiorentina di Gennaro Gattuso:

"Effetto Rino. Sui tifosi, sulla rosa, sul mercato. A una settimana esatta dall’annuncio ufficiale della Fiorentina e dalle prime parole del presidente Rocco Commisso su Gattuso, già si vedono i primi effetti di una ripartenza che interessa più aspetti dentro e fuori lo spogliatoio viola. « Sono convinto che Gattuso, tecnico giovane ma già con una grande esperienza, ci aiuterà nella nostra crescita e che la sua storia professionale e umana rappresentino per il club una garanzia importante di determinazione, competenza e voglia di vincere » , aveva detto Commisso al momento dell’ufficialità. Un’operazione perfetta, che ha già riscosso alcuni risultati. Tra questi sicuramente il forte gradimento della piazza. Percentuali altissime che hanno certificato come i sostenitori viola avessero voglia di voltare pagina e di iniziare finalmente a dar forma a desideri e sogni accantonati ormai da troppi anni. Siti internet, social, radio: gli apprezzamenti per la mossa di Commisso, e della sua dirigenza, che ha anticipato i concorrenti per portare Gattuso a Firenze, hanno riempito le varie trasmissioni che ogni giorno raccontano quanto accada attorno alla Fiorentina. Un ottimo punto di partenza in vista del mercato estivo e delle prossime tappe da affrontare".