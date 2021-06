Effetto Covid in Nord Europa: la variante Delta si diffonde tra i tifosi finlandesi e danesi

Napoli - L'edizione odierna del Corriere della Sera riporta le ultime notizie in materia di Covid ed Euro 2020:

"Oltre all’Europa, la variante Delta spaventa anche l’Europeo. E il fatto che sia itinerante non fa altro che peggiorare le cose. I numeri dei positivi sono infatti in crescita soprattutto nel nord del continente, dove di giorno in giorno insieme al contagio aumenta anche la preoccupazione. L’apertura degli stadi è ovviamente al centro dell’attenzione. Non è solo l’Inghilterra a preoccupare, con la polemica sulle finals di Londra ancora incandescente: il problema è che ora il virus è proprio entrato negli stadi. In Finlandia la situazione più inquietante: quasi un centinaio di tifosi sono risultati positivi al coronavirus al ritorno dalla Russia dopo la partita della fase a gironi di lunedì scorso a San Pietroburgo. I media hanno riferito giovedì che finora 86 persone sono state contagiate, ma il numero è destinato a crescere. Approfittando della vicinanza fra i due Paesi, migliaia di tifosi hanno sconfinato per assistere alla partita. L’autorità sanitaria ha consigliato ai tifosi di sottoporsi al test entro 72 ore e di evitare nel frattempo contatti, sottolineando che il tasso di contagio in Russia era 20 volte superiore. «È importante che tutti facciano il test, i casi saranno così identificati e l’infezione non si diffonderà» ha detto il primo ministro finlandese, Sanna Marin".