Il motivo per cui Giuntoli non è tra gli indagati del caso legato a Osimhen

Alle 13.30 di ieri il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha lasciato la Procura di Roma dopo aver fatto chiarezza sulla propria posizione e quella del Napoli in merito al caso Osimhen per cui è indagato con l’accusa di falso in bilancio. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Caso Osimhen, perchè Giuntoli non è indagato

Ieri il presidente De Laurentiis ha raccontato nel dettaglio le dinamiche di quell’operazione, partendo da come si sia arrivati a certe valutazioni dei giovani e parlando dell'allora ds Cristiano Giuntoli: