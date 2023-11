Ecco il motivo per cui Victor Osimhen si è tolto la maschera

Ultime notizie Napoli - «Le prime partite mi serviranno anche per immagazzinare un po’ di dati», aveva detto in sede di presentazione Mazzarri, che ieri ha riconvocato tutti a Castel Volturno per una intensa sessione di allenamento domenicale, come racconta Repubblica. Tra di loro c’era anche Osimhen

Real Madrid-Napoli, gioca Osimhen?

Alle porte si intravede già la sfida di mercoledì sera a Madrid con il Real di Carlo Ancelotti e non c’è tempo da perdere: