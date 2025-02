Ecco cosa ha fatto Conte a Castel Volturno il giorno dopo di Napoli-Udinese

Ultimissime Calcio Napoli - “Il lunedì mattina dopo il pareggio contro l’Udinese si è aperto con De Laurentiis e Chiavelli al centro sportivo di Castel Volturno. Un colloquio con Conte che ha diviso il lavoro in due parti: seduta di scarico per recuperare le energie dopo il posticipo del Maradona e analisi in sala video studiando ciò che non ha funzionato contro l’Udinese”, lo racconta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.

Come di consueto, quindi, studio per ripassare gli errori commessi e per preparare poi al meglio un’altra trasferta difficile adesso, quella di sabato contro la Lazio. Nello stesso weekend di Juve-Inter, coi nerazzurri portatisi a -1 ieri con la vittoria sulla Fiorentina.