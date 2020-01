"E' stato un furto!": Denis attacca il Bari, poi chiarisce tutto a cena con De Laurentiis

I colleghi di Repubblica Bari fanno il punto in merito a quanto accaduto dopo Reggina-Bari, gara terminata 1-1:

"Quello di Reggio Calabria è un buon punto. Si sono viste molte palle alte, ma la serie C è una guerra: non ci si può distrarre un secondo". Non ha accorciato le distanze dalla capolista, distante ancora sei punti, ma il Bari che riprende oggi ad allenarsi in vista del derby con il Francavilla sente che il pareggio del Granillo è un risultato utile a proseguire il cammino verso la vetta. Il presidente Luigi De Laurentiis, intervenuto a Radiobari, ha anche smorzato il fuoco delle polemiche sollevato dal centravanti reggino German Denis, sua vecchia conoscenza ai tempi del Napoli, che a proposito del gol del pareggio del Bari ha parlato di "furto". "Ci siamo trovati la sera al ristorante e ci siamo chiariti. Lo stress da risultato può produrre certe reazioni". Il presidente del club biancorosso è apparso sereno rispetto alla piega presa dalla stagione, rimarcando come quello a disposizione di Vivarini sia "un gruppo sano, che sta lavorando molto bene".