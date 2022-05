L'edizione odierna del Corriere della Sera riporta le ultime notizie in merito al futuro di Paulo Dybala all'Inter:



"La prima settimana post campionato potrebbe essere quella giusta anche per il matrimonio tra Paulo Dybala e l’Inter. Le firme non ci sono, l’intesa di massima sì, un quadriennale a 6 milioni a stagione più bonus. Con lui e Lautaro l’Inter ripartirebbe con la coppia d’attacco della Nazionale argentina. Un lusso".