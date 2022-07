Dybala-Napoli, CorSport: se salta rinnovo Koulibaly, ADL pronto a dirottare quei soldi su Paulo

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport non esclude il colpo da teatro da parte di Aurelio De Laurentiis che potrebbe regalare Paulo Dybala a Luciano Spalletti nei prossimi giorni.

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport:

"Il ds Giuntoli sabato in conferenza ha bluffato dicendo: «Lo riteniamo fuori portata: non ci abbiamo mai parlato né pensato. Sta trattando con altri club». In realtà il contatto c'è stato, solo che adesso De Laurentiis è concentrato sul rinnovo di Koulibaly e su KK ha fatto... "all in": se saltasse tutto, magari questi soldi sarebbero dirottati sulla Joya.

Al netto della difficoltà nel trovare un'intesa sui diritti d'immagine del calciatore. «Le vie del Signore sono infinite. Vedremo, Vedremo...» ha risposto ieri Edoardo, figlio del patron, a un bambino che gli chiedeva del Diez"