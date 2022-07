Dybala-Napoli, Gazzetta: diritti di immagine e contratti De Laurentiis, l'operazione richiederà tempo

Calciomercato Napoli. Si infiammano le trattative attorno a Paulo Dybala. L'attaccante argentino, svincolato dalla Juventus, è una suggestione anche per il Napoli nonostante le difficoltà e le cifre per un'operazione del genere.

Dybala

Dybala-Napoli, problema diritti d'immagine

De Laurentiis studia il colpo Dybala per infiammare una piazza demoralizzata dopo l'addio anche di Koulibaly (dopo quello di Insigne e Mertens), ma come riporta la Gazzetta dello Sport, l'operazione è tutt'altro che semplice per una serie di motivi: