Gazzetta - Inter accelera per Dybala, c'è il 'sì' dell'argentino sull'ingaggio: il piano di Marotta per chiudere

Calciomercato Napoli. Si infiammano le trattative attorno a Paulo Dybala. L'attaccante argentino, svincolato dalla Juventus, è una suggestione anche per il Napoli nonostante le difficoltà e le cifre per un'operazione del genere.

Dybala, scatto Inter: patto Marotta-agenti

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport è finalmente arrivato il sì del giocatore al contratto: 5 milioni di parte fissa più uno legato alle presenze in campo, pari ad almeno il 50%, con aggiunta di una clausola rescissoria. Per poter dare l'assalto decisivo a Dybala l'Inter dovrà però prima cedere e l'addio di Alexis Sanchez, che per il momento ha rifiutato tutte le offerte da campionati di seconda fascia, non basterà.

Alla fine una soluzione sulla buonuscita del cileno verrà trovata ma poi servirà la partenza di uno tra Edin Dzeko e Joaquin Correa e in questo senso le prossime settimane saranno decisive, con la dirigenza nerazzurra che si metterà al lavoro per trovare una soluzione per il bosniaco. In tutto questo Marotta resta alla finestra osservando anche le altre squadre interessate a Dybala: gli agenti gli hanno infatti promesso che sarà il primo a sapere di eventuali rilanci altrui.