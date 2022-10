Duro sfogo della compagna di Meret: terminate le voci, la telenovela è finita mercoledì

Un lungo post su Instagram per difendere il suo compagno Alex Meret, che di recente ha rinnovato il contratto con il Napoli fino al 2024. E attaccare anche chi lo ha deriso e insultato, tirando in ballo anche il figlio Daniel nato il 19 agosto scorso. Lo ha pubblicato la modella Debora Romano, fidanzata storica del calciatore, molto seguita sui social con oltre 15 mila followers che non le ha mandate di certo a dire.

Alex Meret

Duro sfogo della compagna di Meret

Come riporta Il Corriered del Mezzogiorno:

"Duro lo sfogo di Debora, 30 anni, friulana e finalista a Miss Italia nel 2015. L’estate per il portiere friulano è stata tormentata e in bilico. Radio mercato lo relegava sempre in secondo piano. Mentre si caldeggiavano i nomi di altri portieri da Kepa a Keylor Navas. Poi, il cambio di strategia del Napoli che ha deciso di puntare tutto sul venticinquenne portiere di Udine. La telenovela è finita mercoledì scorso con la firma del nuovo accordo con la società partenopea. Il procuratore del calciatore Federico Pastorello ha annunciato attraverso i social, subito dopo la firma, il prolungamento del contratto e immortalando il tutto con una foto dove era presente anche il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli: «Mi sembra di aver finito una maratona… ma alla fine ce l’abbiamo fatta! – ha spiegato l’agente - . Sono molto felice di annunciare la firma del nuovo contratto»".

