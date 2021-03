Dramma Ghoulam, CdM: tempi di recupero lunghi, carriera a rischio!

Ultimissime calcio Napoli - Stagione praticamente finita per Faouzi Ghoulam. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno i tempi di recupero saranno lunghi, con una prima fase fisioterapica che si svolgerà nella clinica romana. La sua carriera, a 30 anni, sembra davvero a rischio.

Infortuni Ghoulam, terzo intervento in 4 anni

In tre anni l'algerino, infatti, ha subito di tutto. Nel 2017 la prima rottura del legamento crociato del ginocchio destro col City e quattro mesi out, poi nel febbraio del 2018 ricaduta allo stesso ginocchio già operato in precedenza, subendo una frattura trasversale della rotula durante il suo percorso di recupero che successivamente dovrà essere ripulita. Dopo un anno di stop forzato iniziano, sotto la gestione Ancelotti, guai muscolari infiniiti. Infine con Gattuso solo spezzoni di gara, poi il Covid e adesso questo maledetto dolore al ginocchio sinistro e l’abbandono della sfida. L’inizio di un altro calvario. Gli esami strumentali hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro. Assistito dal responsabile dello staff medico il dottor Canonico, è stato operato nel primo pomeriggio dal professore Mariani a Roma, a Villa Stuart. I tempi di recupero che saranno lunghi, con una prima fase fisioterapica che si svolgerà nella clinica romana.