Dpcm Natale 2020, Conte chiude allo sci: niente vacanze in montagna

Dpcm Natale 2020 - Niente vacanze in montagna per questi giorni natalizi. Come riporta La Repubblica oggi in edicola, la conferma è giunta direttamente da Palazzo Chigi in queste ore.

Dpcm Natale 2020, le ultimissime

Ecco quanto si legge sul quotidiano:

Niente vacanze di Natale. Piste da sci chiuse. Niente veglioni, tavolate, tombolate. «Non possiamo permettere che la fine dell’anno diventi come Ferragosto » dice, senza mezzi termini, un ministro del governo Conte. E Palazzo Chigi conferma: «Stiamo studiando un’iniziativa a livello europeo per prevenire le vacanze sulla neve». Per anticipare e contrastare la terza ondata, dunque, l’Italia sceglie la linea dura per questo fine 2020.

Il ragionamento è semplice: a partire già dalla prossima settimana l’Rt italiano scenderà verosimilmente sotto l’1. Il 3 dicembre, data in cui dovrà essere rivalutata la maggior parte delle Regioni, potrebbero essere decise misure molto meno restrittive: via i lockdown, ristoranti aperti, trasporti a pieno regime. Ma soprattutto mobilità tra Regioni, con i controesodi natalizi.