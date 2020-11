Dpcm di Natale, ecco le ipotesi: spostamenti, negozi, ristoranti e coprifuoco

Ultime notizie coronavirus. Il Governo programma i prossimi 40 giorni: il 3 dicembre scadranno le misure attuali e bisognerà adottarne di nuove giusto per le feste di Natale. Intanto, già da questa settimana le province che hanno registrato dati migliori potranno chiedere di essere "scalate" in fasce migliori. Lo riporta l'edizione odierna del quotidiano La Repubblica.

Dpcm di Natale

L'ipotesi più probabile, al momento, è che dal 3 dicembre tutta l'Italia passerà in zona gialla. Ma con un vincolo pesante, cioè che le regioni restino comunque "chiuse". Che permanga cioè il divieto di spostarsi da una regione all’altra. Con l’evidente obiettivo di vietare gli “assembramenti” familiari nel chiuso delle case, tra pranzi e cenoni.

Ad ogni modo, “tutti in zona gialla” consentirà di fatto lo shopping natalizio. I negozi potranno rimanere aperti in una fascia oraria più ampia per evitare assembramenti, forse fino alle 21, con ingressi magari contingentati. Prevista anche l’apertura dei centri commerciali nei fine settimana e nei festivi. Ingressi limitati anche in strade e piazze, soprattutto in alcune grandi città e nei fine settimana. Ancora: apertura serale per ristoranti e pub. Mentre il coprifuoco delle 22 in tutta Italia potrebbe essere spostato alle 23 o a mezzanotte, all’una per le sere del 24 e del 31. Si tratta solo di ipotesi al momento.