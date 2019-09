Tifose pazze per Llorente, ecco dove lo spagnolo sta cercando casa

Ultimissime SSC Napoli - Fernando Llorente approda a Napoli e a impazzire, più che i tifosi, sono le tifose. Ecco quanto evidenzia il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola:

Fernando Llorente è arrivato a Napoli domenica pomeriggio, ha già ventimila follower in più sul suo profilo Instagram. Ventimila donne impazzite per il sex symbol arrivato nella squadra di Caro Ancelotti e per il quale sarebbero disposte a fare «follie». Llorente alloggia all’hotel Vesuvio, sta cercando casa sulla collina di Posillipo e per ora non si è sottratto a selfie e autografi con gruppetti di ragazze che lo hanno incrociato nella passeggiata sul lungomare o nelle stradine di San Lucia. Al ristorante come a Chiaia, dove si è concesso un’ora di shopping con il fratello.

Come approfondisce successivamente il quotidiano, per l'abitazione, il 34enne si sta muovendo in particolare nella zona di a Via Tasso dove si è stabilito Carlo Ancelotti e tanti altri calciatori azzurri.