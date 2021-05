Doppio ritiro Napoli, ufficializzate le prime date: ci saranno 2 amichevoli

L'edizione odierna di Repubblica Napoli riporta le ultime notizie in merito ai ritiri pre campionato che svolgeranno gli azzurri questa estate:

"Una sola estate per due ritiri. È il piano del Napoli per la preparazione al prossimo campionato. Ciac, si raddoppia. La prima finestra è stata ufficializzata ieri. Gli azzurri torneranno a Dimaro- Folgarida, appuntamento fisso ormai dal 2011. Il club di De Laurentiis ha saltato soltanto l’appuntamento della scorsa estate a causa della pandemia, ma adesso Dimaro- Folgarida è di nuovo casa Napoli: allenamenti fissati dal 15 al 25 luglio. La decisione è stata definita dopo una serie di incontri svolti a Trento, da parte di Luciano Rizzi, presidente dell’Apt Val di Sole, del ceo di Trentino marketing, Maurizio Rossini, e dell’assessore al Turismo e sport del Trentino, Roberto Failoni con i responsabili dell’azienda sanitaria provinciale del Trentino per valutare il piano sicurezza. Sono state concordate le modalità per l’accesso dei tifosi che potranno entrare allo stadio di Carciato utilizzando il Green Pass. Il Napoli disputerà anche due amichevoli. L’accordo con la Val di Sole è in scadenza, ma si sta già lavorando al rinnovo: « Siamo felici di riprendere un discorso comune – spiega Luciano Rizzi, presidente dell’Apt Val di Sole – con il Napoli ormai abbiamo un rapporto di grande amicizia. Aspettiamo il pubblico in tutta sicurezza » . Il Napoli poi completerà l’avvicinamento al nuovo campionato facendo tappa a Castel di Sangro: in questo caso i giorni non sono stati scelti, ma gli azzurri si alleneranno in Abruzzo nei primi dieci giorni di agosto. Lo stadio Patini ospiterà anche due partite".