Doppietta Raspadori all’Ajax: Jack si è fatto un regalo per festeggiare, il retroscena

Calcio Napoli - Giacomo Raspadori ha voluto festeggiare la doppietta in Champions League contro l'Ajax. L'attaccante del Napoli è su di giri in questo momento. Vive un autentico stato di grazie dove riesce a trasformare in oro qualsiasi pallone toccato. Luciano Spalletti è molto soddisfatto dell'ex Sassuolo. La Gazzetta dello Sport svela come Jack abbia voluto in qualche modo farsi un regalo dopo le due reti alla Johan Cruijff Arena.

Regalo Raspadori dopo gol Ajax

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Raspadori ha voluto farsi un regalo dopo la doppietta con l'Ajax. L'attaccante si è goduto insieme alla fidanzata una giornata sull'isola di Capri dove è stato travolto dall'affetto di tanti tifosi napoletani che si sono ritrovati all'improvviso il loro beniamino in strada.