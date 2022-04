Dopo 10 mesi di Napoli Spalletti ha un cruccio che gli dà fastidio

Spalletti elogia il collega Mourinho, ma questo avversario preoccupa perché bisogna trovare le giuste contromosse per batterla e continuare un sogno scudetto in cui Spalletti crede, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Il cruccio di Spalletti

"Sulla squadra che subisce troppi gol ha le idee chiare: «La fase di possesso è la nostra forza, quando lasciamo il pallino agli avversari rischiamo di più ed è quello che è successo. Siamo stati meno bravi nella fase di possesso. E poi con la Fiorentina abbiamo preso gol che non dovevamo prendere» Dopo 10 mesi di Napoli Spalletti ha un cruccio: «C’è qualcosa che mi dà da pensare e più delle altre mi dà fastidio: queste partite casalinghe in cui potevamo saltare addosso alla classifica e non ci siamo riusciti» E domani si gioca al Maradona"

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli