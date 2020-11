Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su Gianluigi Donnarumma: "E pensare che Gigio, la maglia del Napoli, avrebbe potuto vestirla così come altri talenti cresciuti attorno alla squadra azzurra che, in quel periodo, se ne fece sfuggire tanti. Il motivo? Pare che la società napoletana non volesse pagare i premi di valorizzazione o che ritenesse troppi alti i prezzi fissati dalle varie squadre che avevano coltivato i talenti sui loro campi. E così Gigio approdò al Milan".