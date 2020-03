Gazzetta - Donnarumma verso l'addio al Milan: i rossoneri valutano il colpo Meret

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ci sarebbe anche il nome di Meret per sostituire Donnarumma al calcio Milan:

Meret e Donnarumma

Calcio Milan, Meret se parte Donnarumma

"Di Alex Meret si è parlato spesso, il portiere del Napoli compirà fra pochi giorni 23 anni ed è in piena età Elliott. E’ abituato a situazioni complicate, ha già girato l’Italia, come Gigio è un giovane vecchio. Questa forse è la sua forza: è abituato a farsi strada nelle difficoltà. Una dote che forse al Milan una volta non era richiesta, ma le modalità sono cambiate. Poi c’è Juan Musso, il portiere argentino dell’Udinese, a 25 anni un vecchietto rispetto a Gigio. Se il Milan riesce a prenderlo fa un affare, perché Musso piace a molti, soprattutto all’Inter. E intanto a Donnarumma bisognerà cominciare a preparare la festa d’addio".