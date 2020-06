"Dobbiamo vincerle tutte, ogni partita è una finale. Giochiamo bene perché siamo tranquilli": Mertens suona la carica a cena con i compagni

Ultime notizie Napoli - Domenica sera, dopo la vittoria contro la Spal, diversi calciatori del Napoli si sono ritrovati a cena in un noto locale di Posillipo. Come racconta Cronache di Napoli, erano presenti Mertens, Hysaj, Callejon, Maksimovic e Mario Rui accompagnati da qualche amico come lo speaker del San Paolo Daniele 'Decibel' Bellini. Vi proponiamo un breve stralcio dell’analisi del quotidiano:

“Sorrisi, battute, mascherine e tanti selfie con i tifosi. "Dobbiamo vincerle tutte, ogni partita è una finale. Giochiamo bene perché siamo tranquilli", è Mertens a suonare la carica e strizzare l'occhio ai tifosi. Seduti al tavolo, i calciatori hanno trascorso un paio d'ore di tranquillità, la sensazione è di rivedere un gruppo coeso. Effetto Gattuso? Probabilmente sì”