Disastro Spalletti a Empoli, pagelle horror per il tecnico: "Non ha la squadra in pugno"

Le pagelle dei quotidiani per Luciano Spalletti sono assai negative. I voti sono davvero molto bassi per l'allenatore del Napoli dopo il clamoroso tracollo di Empoli. Di seguito i giudizi dei giornali per Spalletti.

Corriere dello Sport - 4,5. Alla fine della stagione arriva un Napoli cotto. E’ una squadra che non ha più niente, né gioco, né corsa, né orgoglio.

Gazzetta - 4. Non convincono i 4 attaccanti iniziali e se dopo quasi 80' sei avanti di 2 gol, devi portarla a casa. Invece i cambi e l'atteggiamento fanno capire che, dopo un ottimo campionato, oggi non ha la squadra in pugno.

Il Mattino 4 - Luciano fa come Ponzio Pilato: volete Osimhen e Mertens? Bene, eccovi serviti con un 4-2-3-1 apparecchiato per far felice i gourmet della coppia. È un flop nelle intensità e nella densità ma va sul 2-0. Eppure subisce da Andreazzoli lezione di intensità e rabbia. Fa uscire Mertens, la luce si spegne. L'Empoli inserisce Henderson e Bajrami e gli azzurri si consegnano alla deriva e alla disfatta. Senza fiatare, come se nulla fosse