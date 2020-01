Disastro Luperto, i quotidiani lo bocciano totalmente: "Prestazione mediocre, inconcepibile l'errore su Vlahovic"

Ultimissime calcio Napoli - Tra i calciatori più deludenti nella partita con la Fiorentina c'è Sebastiano Luperto. Ecco le pagelle dei maggiori quotidiani per il difensore.

Gazzetta dello Sport - 5. Inizia sul lato sinistro, ma poi ritorna centrale: il prodotto non cambia, la sua prestazione resta mediocre.

Corriere dello Sport - 4. Va male come terzino sinistro, ma diventa un disastro quando va a occupare un ruolo a lui più congeniale, quello di centrale. Ma come è possibile concedere in area di rigore il sinistro a Vlahovic? E’ un errore inconcepibile.

Il Mattino - 4. In affanno sulle sgasate di Lirola. Lo spagnolo lo sorpassa approfittando del fatto che Luperto è un centrale adattato a fare il terzino. Si perde Benassi sul gol del vantaggio viola consentendogli di servire un pallone comodo a Chiesa. Gattuso lo sposta al centro a metà primo tempo per evitare il peggio.