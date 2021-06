Diritti tv Serie B, CorSera: è il gruppo Helbiz, leader nel settore monopattini, ad acquistarli! I prezzi e dettagli

Calcio - Diritti tv Serie B in tv - Come racconta il Corriere della Sera nell'edizione odierna, vi può essere una grossa novità per i diritti tv Serie B. Helbiz Media infatti si inserisce ha trovato un accordo per i diritti tv del secondo campionato italiano.

Ma ecco tutti i dettagli:

La serie B sale in monopattino. Il gruppo Helbiz, leader mondiale della micro-mobilità, ha acquistato i diritti digitali (Ott) per le prossime tre stagioni e ha stretto un accordo con la Lega serie B per la distribuzione all’estero. La mossa apre nuovi scenari nel panorama degli operatori tv e internet. Helbiz Media, infatti, è la nuova società specializzata in audiovisivi: ha scelto Matteo Mammì come a.d., ex manager di Sky con una lunga esperienza in acquisizioni di licenze tv.

L’obiettivo è unire due esperienze: calcio e mezzi condivisi (monopattini, bici, scooter elettrici). I prezzi sono in definizione, il campionato sarà aggiunto nel pacchetto di corse illimitate da 39,99 euro al mese. Ma ci saranno anche altre offerte: le 390 partite si vedranno attraverso una app da smartphone, tablet, pc e smart tv. La piattaforma si chiamerà Helbiz Live. Ma perché un’azienda di trasporto si interessa al calcio? Per espandere il mercato nelle venti città che rappresentano la serie B. Dagli attuali 3 milioni di clienti in Italia, si punta a un bacino di altri 2,2 milioni: tanti sono i tifosi che seguono il secondo campionato italiano (che sarà trasmesso anche da Sky). «Offriremo un servizio nuovo, tecnologico e molto conveniente — spiega Mammì— . Oltre che ai nostri abbonati ci occuperemo anche di portare il mondo di Helbiz all’attenzione degli investitori pubblicitari, sono certo capiranno le grandi potenzialità».