Diritti tv, cosa fa Sky? CorSera: la Serie A valuta il pacchetto 130mln, potrebbero rientrare Mediaset e Amazon

Serie A - Altra giornata decisiva per calcio e tv. Protagonista Sky, visto che Dazn si è già assicurata tutte le gare della Serie A attraverso i pacchetti 1 e 3. Resta il pacchetto 2 per il quale Sky ha proposto 70 milioni di euro: contempla le partite in co esclusiva con Dazn, quelle di sabato alle 20.45, domenica alle 18 e il posticipo del lunedì. Ne parla il Corriere della Sera.

Diritti tv, cosa fa Sky?

diritti tv serie a