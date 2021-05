Diritti tv, a Sky il pacchetto 2! Gazzetta: il Napoli si è astenuto nella votazione

Napoli - La Serie A ha scelto di assegnare a Sky i diritti tv del pacchetto 2 (tre gare in co-esclusiva con Dazn che le ha tutte e 10), come racconta la Gazzetta.

"Offerta media di 87,5 milioni all’anno per il triennio: nel confronto del pomeriggio era stato chiesto a Sky di ritirare le cause pendenti in tribunale verso la Lega, e Sky lo ha fatto, rinunciando al ricorso cautelare. E’ il motivo per cui passate le dieci di sera, le società hanno deciso di votare la proposta (l’unica) sul tavolo: con 16 voti favorevoli l’offerta è stata accettata. In due hanno preferito astenersi (Lazio e Napoli), mentre Parma e Crotone non votavano essendo matematicamente retrocesse"