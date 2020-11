"O si cambia o me ne vado!", scintille Gattuso-squadra post Milan: minacciate le dimissioni!

Ultime calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta un clamoroso retroscena dopo la sconfitta del Napoli contro il Milan per 3-1 allo stadio San Paolo. Terzo ko consecutivo interno che non è andato per niente giù a Rino Gattuso. Secondo quanto riferisce il quotidiano nello spogliatoio azzurro c'è stata alta tensione al termine del match con Ringhio che addirittura avrebbe minacciato le dimissioni: "O si cambia o vado via". Poi il chiarimento il giorno dopo a Castel Volturno.

Retroscena dimissioni Gattuso, scintille Ringhio-squadra

Napoli-Milan 1-3, Gattuso Bonera in panchina