Dimarco-Napoli, Tuttosport: Inter pronta a riportarlo alla base, le ultime

NAPOLI - Federico Dimarco è stato molto spesso accostato anche al Napoli per la prossima stagione. Ecco cosa scrive Tuttosport: "L’Inter ha seguito con attenzione la crescita di Dimarco a Verona e non è escluso che possa riportarlo alla base, soprattutto se il club del presidente Setti non eserciterà il diritto di riscatto. Qualora invece il Verona acquistasse Dimarco per 6 milioni, l’Inter avrebbe davanti a sé due strade: ricomprarlo sfruttando il contro-riscatto in suo favore (investimento di poco superiore a quello che incasserà), oppure sperare che la società scaligera ceda poi il terzino a un’altra squadra, visto che all’Inter andrà il 50% della futura rivendita".