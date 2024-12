Repubblica - Difesa del Napoli impresentabile, Juan Jesus tra i peggiori in assoluto

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito a Lazio-Napoli 3-1 di ieri sera in Coppa Italia:

"Impresentabile la difesa del Napoli, con Juan Jesus a sua volta tra i peggiori. Ma Conte è rimasto impassibile e Caprile ( 13’) è stato costretto a volare anche su un missile di Lazzari. Segnali di vita solo da Neres e Simeone, mentre Baroni ha lanciato nella mischia pure Guendouzi. Gli azzurri hanno invece atteso quasi la mezzora per inserire Di Lorenzo, Politano e McTominay, a cui si è aggiunto poco dopo Lukaku. Troppo tardi per rimettere in piedi una gara ormai compromessa, che si è conclusa per la capolista della Serie A col ko e l’uscita dalla Coppa".