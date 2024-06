Dietrofront Napoli su Di Lorenzo! Futuro ancora aperto, Conte prova a convincerlo

Calciomercato Napoli, quale sarà il futuro di Giovanni Di Lorenzo? Nonostante il capitano non abbia mai smentito le voci sulla Juventus ieri in conferenza stampa, oggi l'edizione del Corriere della Sera non sembra molto pessimista sull'ipotesi di una ricucitura con il Napoli.

Futuro Di Lorenzo

Molto dipenderà da Antonio Conte, che per il Corriere è "l'unico che forse potrebbe convincerlo a cambiare idea".

Da questa prospettiva, il futuro di Di Lorenzo appare tutt'altro che scontato: "la sensazione è che il futuro sia una partita tutta da giocare. Il club di De Laurentiis sta tornando indietro. Conte si è messo di traverso e vorrebbe convincere Di Lorenzo a rimanere. Tra una telefonata e un allenamento le giornate sono convulse".