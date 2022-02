Dieci maglie in sei mesi, Il Mattino: la svolta De Laurentiis e la Flames che va a ruba

La maglia Flames torna anche stasera. E probabilmente con il Barcellona. Sempre più distante da quella azzurra originale, ma piacciono, vanno a ruba e vengono indossate ovunque. Come riporta Il Mattino:

"È la moda del momento. Poi la Flames dovrebbe andare in soffitta. E chissà se De Laurentiis ne sta preparando anche un'altra, ma di sicuro un record il Napoli già ce l'ha: sono ben 10 le maglie che il patron azzurro e Armani hanno disegnato e che i giocatori del Napoli hanno indossato in queste prime 32 partite di questa stagione. C'è un gruppo che lavora al design delle maglie del Napoli, ma l'ultima parola, le indicazioni finali (ma anche quelle iniziali) sono del patron. Quella di oggi, indossata con la Salernitana e domenica scorsa a Venezia, è tra quelle che hanno avuto più successo e gradimento nelle richieste sul Web Store Ssc Napoli, sull'Amazon Brand Store, negli Official Store SSCN. Il prezzo è sempre di 125 euro. La Flames è azzurra con le fiamme proprio come quella utilizzata da inizio stagione dai portieri. Il brand EA7 rappresenta una autentica svolta nella commercializzazione delle maglie: mai nessun club è mai arrivato a realizzare e produrre 10 disegni differenti. E attenzione, perché la grande scommessa di De Laurentiis e del marketing del Napoli potrebbe non essersi fermata: non è escluso che nuove maglie possano essere realizzate entro la fine dell'anno".