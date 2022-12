Dieci gol subiti per il Napoli, Gazzetta racconta la posizione di Spalletti

Dieci sono i gol subiti dal Napoli nelle quattro amichevoli disputate che fanno accendere un piccolo campanello d’allarme non tanto per le ultime due sconfitte al Maradona contro Villarreal e Lille, ma per il numero di reti subite e le occasioni lasciate agli avversari. Un problema di reparto? Di atteggiamento? Di uomini che non ci sono? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Dieci gol subiti per il Napoli

“Spalletti non ha cercato alibi, ma non si preoccupa neanche più di tanto, sa che c’è da lavorare, ma ritiene che sia una questione di squadra, non di reparto. Detto che il 4-2-3-1 non ha funzionato, a non funzionare è stato il movimento di tutta la squadra in fase di non possesso. L’allenatore vuole che la squadra mantenga lo stesso atteggiamento di gioco, andando a pressare alto e cercando un determinato movimento da parte di tutti i giocatori, indipendentemente degli interpreti e senza cercare alibi per le assenze”

